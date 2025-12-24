Flamengo domina ranking da CBF pelo sexto ano seguido; Corinthians é o 2º; veja lista

Porém, o que chamou atenção foi a ascensão do Corinthians. Saltou duas posições após conquistar a Copa do Brasil neste ano e assumiu, assim, o segundo lugar com 14.930 pontos — ultrapassando os rivais tradicionais.
Logo atrás, em terceiro lugar, aparece o Palmeiras, que terminou o Brasileirão como vice-campeão e somou 13.860 pontos. O Atlético-MG (13.696) figura em quarto, seguido pelo São Paulo (13.556), que, no entanto, sofreu queda de três posições em relação ao ranking anterior.
Além dos clubes do topo, outros times, inclusive, tiveram movimentações expressivas. O Cruzeiro, terceiro colocado no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil, foi o que mais ganhou posições, subindo, assim, oito colocações e agora ocupa o 11º lugar. Já o Mirassol, que aliás disputou pela primeira vez a Série A, teve a maior ascensão do ano, escalando nove posições, em 28º no ranking.
A classificação da CBF considera, portanto, resultados em competições nacionais nos últimos cinco anos com pesos diferentes por temporada. Assim, é um importante termômetro da força dos clubes no futebol brasileiro e influencia, inclusive, a distribuição de vagas e cabeças de chave nas principais competições.
Ranking Nacional de Clubes 2025 – Top 30
1º) Flamengo – 16.314 pontos
2º) Corinthians – 14.930
3º) Palmeiras – 13.860
4º) Atlético-MG – 13.696
5º) São Paulo – 13.556
6º) Fluminense – 13.006
7º) Botafogo – 12.834
8º) Athletico-PR – 12.656
9º) Bahia – 12.632
10º) Vasco – 11.330
11º) Cruzeiro – 11.010
12º) Grêmio – 10.636
13º) Fortaleza – 10.382
14º) Internacional – 10.014
15º) Red Bull Bragantino – 9.802
16º) Santos – 8.852
17º) Juventude – 8.426
18º) Atlético Goianiense – 7.476
19º) América-MG – 7.429
20º) Vitória – 7.205
21º) Ceará – 7.122
22º) Cuiabá – 6.746
23º) Goiás – 6.463
24º) Coritiba – 6.381
25º) Sport – 6.340
26º) CRB – 6.150
27º) Criciúma – 6.090
28º) Mirassol – 5.537
29º) Vila Nova – 4.750
30º) Operário de Ponta Grossa – 4.525
