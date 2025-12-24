Flamengo domina ranking da CBF pelo sexto ano seguido; Corinthians é o 2º; veja lista

Porém, o que chamou atenção foi a ascensão do Corinthians. Saltou duas posições após conquistar a Copa do Brasil neste ano e assumiu, assim, o segundo lugar com 14.930 pontos — ultrapassando os rivais tradicionais.

Logo atrás, em terceiro lugar, aparece o Palmeiras, que terminou o Brasileirão como vice-campeão e somou 13.860 pontos. O Atlético-MG (13.696) figura em quarto, seguido pelo São Paulo (13.556), que, no entanto, sofreu queda de três posições em relação ao ranking anterior.

Além dos clubes do topo, outros times, inclusive, tiveram movimentações expressivas. O Cruzeiro, terceiro colocado no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil, foi o que mais ganhou posições, subindo, assim, oito colocações e agora ocupa o 11º lugar. Já o Mirassol, que aliás disputou pela primeira vez a Série A, teve a maior ascensão do ano, escalando nove posições, em 28º no ranking.

A classificação da CBF considera, portanto, resultados em competições nacionais nos últimos cinco anos com pesos diferentes por temporada. Assim, é um importante termômetro da força dos clubes no futebol brasileiro e influencia, inclusive, a distribuição de vagas e cabeças de chave nas principais competições.