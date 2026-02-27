Escalação do Corinthians para semifinal do Paulistão pode ter mudança no meio-campo

Dorival Júnior pode promover alterações na escalação do Corinthians para a semifinal do Paulistão diante do Novorizontino. A principal alteração seria no meio-campo: a saída de Raniele, que deixou o time no início do segundo tempo nas duas últimas partidas, diante de Portuguesa e Cruzeiro, pelo estadual e pelo Brasileirão, respectivamente.

Assim, o recém-chegado Allan pode ganhar oportunidade na posição. Por outro lado, Carrillo, que atuou por 90 minutos contra o Cruzeiro na quarta-feira, pode iniciar no banco. Ainda, Rodrigo Garro e Breno Bidon podem voltar a atuar juntos no setor.

Vale destacar que o rodízio do elenco tem sido uma das principais preocupações do técnico Dorival Júnior nesse momento da temporada. Na coletiva pós-jogo diante do Cruzeiro, o treinador criticou a sequência de jogos do Timão e ironizou a decisão da Federação Paulista de Futebol (FPF) de agendar a semifinal do Paulista para o sábado.

“Ninguém é mágico, ninguém é uma máquina para suportar tudo isso. Por isso temos a necessidade de melhorar a equipe a cada momento. Eu falo fisicamente, compondo cada escalação em razão das necessidades de cada partida. E acreditando que essa equipe pode dar uma resposta muito boa”, disse o técnico na ocasião.

Provável escalação do Corinthians

Dessa forma, a provável escalação do Corinthians para a semifinal diante do Novorizontino tem Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan (Raniele), André Luiz, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Vitinho e Memphis Depay.

Vale lembrar que o goleiro Felipe Longo, o lateral-esquerdo Hugo, o meia Matheus Pereira e o atacante Yuri Alberto seguem no departamento médico. O atacante Kaio César, por sua vez, iniciou transição física em campo na última quinta-feira (26). O marroquino Zakaria Labyad ainda realiza trabalho para melhorar o condicionamento.

No treino dessa sexta-feira (27), o elenco assistiu a um vídeo com orientações táticas no CT. Depois, os jogadores realizaram atividade de força na academia. Na sequência, Dorival comandou treino tático com situações de jogo. O grupo também praticou jogadas de bola parada e cobranças de pênalti.

Corinthians e Novorizontino se enfrentam neste sábado (28), às 20h30 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael Biasi, em Novo Horizonte, pela semifinal do Paulistão. O vencedor do duelo avança à decisão. Em caso de empate a disputa de pênaltis define o finalista do estadual. Na sequência, o vencedor do duelo enfrentará o ganhador de Palmeiras e São Paulo. As equipes disputam a outra semifinal no domingo, às 20h30, na Arena Crefisa Barueri.

