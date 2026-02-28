Novorizontino surpreende Corinthians e vai à final do Paulistão

O Novorizontino venceu o Corinthians por 1 a 0 neste sábado (28), no Estádio Jorge Ismael Biasi, pela semifinal do Paulistão. O gol do Tigre foi marcado por Mayk, no segundo tempo. A partida ficou marcada pela cautela das duas equipes, que se estudaram muito e pouco criaram chances claras de gol.

Agora, o Novorizontino aguarda o duelo entre Palmeiras e São Paulo, pela outra semifinal do estadual. As equipes jogam neste domingo (1º), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri. O vencedor do duelo avança à final. Em caso de empate, disputa de pênaltis define o segundo finalista. A decisão do torneio acontece em jogos de ida e volta, marcados para os dias 4 e 8 de março.

Cautela e estudo marcam o primeiro tempo

Se tivesse uma frase para definir o primeiro tempo do jogo, seria “muita transpiração e pouca inspiração”. Isso porque as duas equipes finalizaram pouco (apenas três chutes cada) e não criaram grandes chances. Apesar disso, o jogo não foi morno e os times tentaram impor o seu estilo sobre o adversário.

Do lado do Corinthians, a ideia era trabalhar a posse de bola com passes curtos e explorar as laterais do campo para criar chances de gol. O Novorizontino, por outro lado, se mostrou bastante confortável sem a bola no pé, como demonstrou ao longo de toda a competição. Diante do meio-campo preenchido que Dorival levou a campo pelo Timão, o Tigre então tentou criar chances de perigo através de inversões de bola, tentando pegar o Alvinegro desprevenido.

No fim das contas, o estudo e a cautela dos dois times prevaleceram, e as equipes terminaram o primeiro tempo com o placar em branco.

Novorizontino abre o placar no primeiro chute

Na segunda etapa, o Novorizontino ajustou a sua marcação e passou a incomodar o Corinthians não apenas com a defesa baixa, mas também com as linhas altas. Assim, o Tigre começou a forçar lançamentos dos zagueiros e volantes do Timão, que não conseguia mais trabalhar a bola com passes curtos. A situação incomodou Dorival Júnior, que aos 15 minutos trocou Raniele por Vitinho, e recuou Breno Bidon para ajudar na construção de jogo.

As equipes, no entanto, seguiam sem criar chances claras de gol, pelo menos até os 28 minutos, quando o Novorizontino finalmente abriu o placar. Rômulo deu início à jogada, atraindo a marcação e abrindo o lance com Robson. O atacante levantou na medida, em direção à segunda trave, e encontrou Mayk, que infiltrou e finalizou de primeira para colocar o Tigre em vantagem. Esse, aliás, foi o primeiro gol do lateral com a camisa do clube.

Em desvantagem no placar, Dorival começou a mexer na equipe e substituiu meias por atacantes. O Corinthians, então, passou a apostar mais nos cruzamentos à área, no popular “abafa”, do que no seu estilo de toques curtos e posse de bola. O Novorizontino, por sua vez, manteve a postura defensiva e a organização, em especial na proteção da entrada da área.

Nos últimos minutos, a Fiel cantou mais alto e tentou empurrar o Corinthians para um empate heroico. O zagueiro Gustavo Henrique, por sua vez, até virou centroavante, mas nada disso foi suficiente. No fim das contas, o Timão não conseguiu criar chances claras de gol e esbarrou na boa defesa dos donos da casa. Assim, o Novorizontino garantiu sua classificação na final do Paulistão 2026.

Próximos jogos de Corinthians e Novorizontino

Eliminado do Paulistão, o Corinthians volta a campo apenas no dia 11 de março (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Coritiba pelo Brasileirão. O jogo acontece na Neo Química Arena. O Novorizontino, por sua vez, volta a campo na quarta-feira (4), pelo primeiro jogo da final do Paulistão. O adversário sai do duelo entre Palmeiras e São Paulo.

NOVORIZONTINO 1 x 0 CORINTHIANS

Campeonato Paulista – semifinal

Data e horário: 28/2/2026 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

Gols: Mayk, 28/2ºT (1-0)

NOVORIZONTINO: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk (Eduardo Brock, 44’/2ºT); Luís Oyama, Léo Naldi, Matheus Bianqui (Castrillón, intervalo) e Rômulo (Juninho, 44’/2ºT); Vinícius Paiva (Tavinho, 35’/2ºT) e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulusta, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Vitinho, 15’/2ºT), Allan (Carrillo, 44’/2ºT), André (Gui Negão, 44’/2ºT), Breno Bidon (Pedro Raul, 35’/2ºT) e Rodrigo Garro (Dieguinho, 35’/2ºT); Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões Amarelos: Matheus Bianqui, Dantas, Castrillón (NOV); Matheuzinho, Allan, Breno Bidon, André (COR)

Cartões Vermelhos: não houve

