Flaco marca, Carlos Miguel salva e Palmeiras sai na frente na final do Paulistão

O Palmeiras saiu com a vantagem no jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira (04), o Verdão venceu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Flaco López. Além da vantagem mínima, o Alviverde contou com a estrela de Carlos Miguel, que defendeu um pênalti.
Com o resultado, o Verdão joga por um empate no interior do estado na noite do próximo domingo (08). Já o Tigre precisa de uma vitória por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois ou mais para ficar com a taça de forma direta.
Palmeiras marca e Carlos Miguel salva
A partida começou muito truncada. O Novorizontino conseguiu fechar bem os espaços e parar o jogo. Com isso, o Palmeiras demorou para criar oportunidades. Na primeira chance alviverde, aos 34′, Flaco López recebeu de Ramón Sosa e chutou fraquinho, mas bem colocado, abrindo o marcador.
Com isso, o Verdão conseguiu aparecer mais e quase ampliou. Allan recebeu na área e chutou forte na trave. Na sequência, o Tigre começou a levar perigo. Depois de cruzamento rasteiro, Matheus Bianqui furou sozinho na pequena área. No lance seguinte, Vinicius Paiva fez boa jogada e, ao entrar na área, foi derrubado por Gustavo Gómez. Pênalti, que Robson bateu forte no meio e parou em defesa de Carlos Miguel. Ainda deu tempo de o Palmeiras quase ampliar, em cabeçada de Murilo para fora.
Verdão amplia, mas gol é anulado
Logo no começo do segundo tempo, o Verdão chegou a marcar. Depois de cobrança de falta, Gustavo Gómez cabeceou forte, e Jordi defendeu. Porém, no rebote, o zagueiro não desperdiçou. Entretanto, o VAR acusou o impedimento do paraguaio na jogada.
Assim como na primeira etapa, os visitantes conseguiram travar o jogo e fechar os espaços. O Palmeiras demorou para criar novas oportunidades e só conseguiu depois das alterações. Felipe Anderson lançou Flaco López, que ajeitou para Khellven chutar, e Jordi fazer outra boa defesa. Na reta final, o Verdão tentou ampliar sua intensidade para aumentar a vantagem, mas não conseguiu criar boas oportunidades.
PALMEIRAS x NOVORIZONTINO
Campeonato Paulista – Final – Jogo de ida
Data e Hora: 4/3/2026 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri-SP
Público total: 26.802 torcedores
Renda: R$ 1.565.600,00
Gol: Flaco López, 34’/1ºT (1-0)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista, 13’/2ºT) e Maurício (Felipe Anderson, 24’/2ºT); Allan (Jhon Arias, 13’/2ºT), Ramón Sosa (Vitor Roque, 24’/2ºT) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
NOVORIZONTINO: Jordi; Alvariño (Alemão, 13’/2ºT), Dantas, Patrick e Mayk; Léo Nali, Matheus Bianqui (Castrillón, 48’/2ºT), Luís Oyama e Juninho (Titi Ortíz, 13’/2ºT); Vinicius Paiva (Tavinho, 25’/2ºT) e Robson. Técnico: Enderson Moreira.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima
VAR: Marcio Henrique Gois
Cartões Amarelos: Maurício e Jhon Arias (PAL); Alvariño, Dantas, Léo Naldi e Jordi (NOV)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.