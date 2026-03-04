Herói do jogo de ida, Carlos Miguel valoriza vantagem do Palmeiras na final do Paulistão

O Palmeiras saiu em vantagem nos primeiros 90 minutos da decisão do Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira (04), o Verdão bateu o Novorizontino por 1 a 0, na Arena Barueri, com gol de Flaco López.

Além do atacante argentino, o goleiro Carlos Miguel acabou sendo outro destaque alviverde. Afinal, o arqueiro defendeu uma penalidade cobrada por Robson ainda na primeira etapa. Apesar de mínima, o jogador valorizou a vantagem conquistada pela equipe no confronto.

“A gente leva uma vantagem daqui que é boa. Sair com um gol na frente é muito importante. Primeiro a gente vai descansar, mas amanhã a gente vai começar a estudar, trabalhar para o segundo jogo e, se Deus quiser, sair campeão”, destacou.

Na partida, o Verdão encontrou muita dificuldade para concluir suas jogadas e se equivocou em alguns momentos no campo de ataque. Para o goleiro, o time precisa arriscar para não se tornar robótico, e assim conseguiu a vitória em Barueri.

“Os nossos jogadores são os mais capacitados para estarem aqui no Palmeiras. E para isso eles arriscam, têm que arriscar mesmo. O futebol não tem que ser robótico, e a gente vai continuar arriscando. Uma não vai acertar, mas outras vão e daqui a pouco a gente faz o gol. Saímos com a vitória hoje assim, e é trabalhar, não tem nada perdido”, pontuou.

Concentração em meio à festa

Apesar de ter feito um dos principais lances da partida, o goleiro mostrou foco para não perder a concentração no jogo. Mesmo assim, Carlos Miguel agradeceu o carinho recebido pela torcida desde que chegou ao clube.

“Eu fico muito feliz, agradeço pelo carinho de toda a torcida. Desde quando cheguei aqui fui muito abraçado por eles e eu agradeço muito. Foi uma grande defesa, mas ainda tinham muitos minutos para acabar o jogo. Eu voltei, concentrei com eles e retornei para o jogo normal”, relatou.

