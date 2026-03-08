Cruzeiro x Atlético: AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Cruzeiro e Atlético decidem a final do Campeonato Mineiro de 2026. O troféu será decidido em apenas uma partida. Em caso de empate, não haverá prorrogação, com a definição da taça sendo nos pênaltis. O Galo é o maior campeão do Mineiro, buscando agora a 51ª conquista e um inédito heptacampeonato, enquanto a Raposa tentará gritar “é campeão” pela 39ª vez e acabar com o jejum que vem desde 2019.

A Voz do Esporte fará a transmissão desta partida. A jornada esportiva conta com Diego Mazur no esquenta, que começa às 16h30 (de Brasília) e também na narração.