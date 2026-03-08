Internacional x Grêmio: AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

O Internacional e Grêmio voltam a se enfrentar neste domingo (8), às 18h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Esta é a partida de volta da final do Campeonato Gaúcho. No confronto de ida, disputado na Arena do Grêmio, o Tricolor levou a melhor e venceu por 3 a 0, abrindo uma vantagem importante na decisão. Dessa forma, o time gremista chega ao segundo duelo podendo perder por até dois gols, enquanto o Colorado precisará buscar uma reação diante de sua torcida.

Como não poderia deixar de ocorrer, a Voz do Esporte fará ampla cobertura desta final. Tudo começa com o pré-jogo sob o comando de Eduardo Rizatti, a partir das 16h30. O mesmo Rizatti narra a partida.