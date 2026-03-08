Fluminense renova com a Superbet e retorna ao Top 5 de patrocínios do país

O Fluminense e a Superbet alcançaram um denominador comum na negociação em que discutiam a renovação contratual. Assim, o Tricolor das Laranjeiras e a casa de apostas estenderam o vínculo de patrocínio máster até 2029. Por sinal, também pode haver um aumento na quantia que a empresa paga pela parceria. Inclusive, o valor tem chances de atingir até R$ 86 milhões anualmente.

A Superbet também passa a ocupar a parte superior na região das costas do unifome. Concretamente, a Superbet concordou em desembolsar R$ 53 milhões fixos e eventualmente mais R$ 33 milhões em metas previamente estabelecidas, caso o Fluminense as atinja. O contrato anterior expirava ao fim de 2027 e presumia o pagamento de R$ 40 milhões fixos e mais R$ 10 milhões em forma de estímulos.

Em termos de comparação, o novo acerto representa um crescimento de 76% no quesito financeiro. Se o Fluminense atingir todas as metas garantirá R$ 344 milhões.

Fluminense volta ao Top 5 de maiores patrocínios máster

Além disso, o novo acordo permitiu o Tricolor das Laranjeiras retomar seu posto entre os cinco clubes brasileiros, que recebem os maiores valores de patrocínio máster. O Fluminense está na quinta posição, atrás somente de Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. A Superbet, aliás, também é a patrocinadora máster do Tricolor Paulista.

Apesar disso, o vínculo de patrocínio é superior em aproximadamente R$ 30 milhões. Afinal, as partes negociaram outros elementos como naming rights e até mesmo camarotes. A propósito, a ampliação da parceria do Fluminense ocorreu em um momento que algumas casas de apostas deixaram de ser patrocinadores de alguns clubes brasileiros. Entre os exemplos estão a rescisão do Bahia com a Viva Sorte e o término do período contratual entre Betfair e Vasco.

Veja o ranking de vínculos mais rentáveis no Brasil

Flamengo – R$ 268,5 milhões

Corinthians – R$ 200 milhões

Palmeiras – R$ 170 milhões

São Paulo – R$ 113 milhões

Fluminense – R$ 86 milhões

