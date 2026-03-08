Assessor de Vini Jr e Paquetá é baleado em assalto no Rio

O assessor Eduardo Peixoto, que trabalha com Lucas Paquetá e Vini Jr, sofreu uma tentativa de assalto e foi baleado na madrugada de sexta-feira (6). O episódio ocorreu na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Ele se manifestou nas redes sociais, indicou que está sem celular, segue internado e também já iniciou a fase de recuperação.

Inclusive, em recado que decidiu tornar público, Eduardo amenizou a preocupação de familiares e amigos.

“Parecia pesadelo, mas foi só uma noite no Rio. Na quinta, fui baleado na barriga durante uma tentativa de assalto e estou internado. Sigo sem celular/whatsapp. (Vou) Mirar na recuperação e agradecer à nova oportunidade de ver meu filho crescer”, relatou o assessor.

Abordagem na Avenida das Américas

Em seu perfil nas redes sociais, Edu, que é jornalista, se apresenta inclusive como presidente da SAF do América Futebol Clube de Pernambuco. Em suas publicações, destaque para os registros ao lado do atacante do Real Madrid e seu filho. A relação de trabalho entre o profissional de comunicação e os jogadores, aliás, já dura há alguns anos.

Eduardo conduzia o automóvel pela Avenida das Américas por volta das 2h, quando dois homens armados o abordaram. Os bandidos levaram celulares de Edu e de outra pessoa que estava no veículo. As vítimas não esboçaram reação, porém, um dos bandidos atirou e acertou a barriga do assessor antes de fugir.

A 16ª DP (Barra da Tijuca) registrou o caso.

