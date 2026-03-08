Fluminense x Flamengo: AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Com regulamento diferente para 2026, a final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense, ocorre em jogo único, neste domingo (8/3). É a sexta vez que a dupla Fla-Flu decide o Cariocão. No Flu, amoral está alta após eliminar o Vasco na semifinal, mantendo um excelente retrospecto no Maracanã desde a estreia do técnico Luís Zubeldia. A partida marcará a primeira de Leonardo Jardim — substituto de Filipe Luís — no Flamengo, que vive crise nos bastidores após mau início de ano.

A Voz do Esporte cobre este Fla-Flu. A narração e o comando desta final do Cariocão é de Ricardo Froede, que começa o pré-jogo a partir das 16h30 (de Brasília).