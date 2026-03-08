Renato testa nova formação no Vasco para melhorar o sistema defensivo

Renato Gaúcho iniciou sua trajetória no Vasco com foco total na correção do sistema defensivo, um problema que atormenta o clube nas últimas temporadas.

Durante as primeiras atividades no CT Moacyr Barbosa, o técnico priorizou ajustes estruturais e testou variações táticas para aumentar a proteção aos zagueiros. O comandante avaliou formações no 4-4-2 e no 4-3-3, mas deu atenção especial à possibilidade de escalar três volantes. A ideia é preencher melhor o setor central do gramado.

No treinamento deste sábado, Hugo Moura e Tchê Tchê receberam oportunidades na equipe principal ao lado de Thiago Mendes, enquanto Barros trabalhou entre os reservas em parte da movimentação.

Essa busca por equilíbrio responde aos números alarmantes do setor, já que o Vasco sofreu 12 gols em apenas 13 jogos neste ano. O retrospecto recente agrava o cenário, pois a equipe encerrou o Brasileirão de 2025 com a terceira pior defesa do torneio, tendo sofrido 60 gols ao longo da competição.

Renato agora corre contra o tempo para consolidar essas mudanças antes de seu primeiro desafio oficial no banco de reservas.

Próximo desafio do Vasco

O treinador dispõe de apenas quatro dias de preparação para definir a escalação que enfrentará o Palmeiras, em São Januário, pela quinta rodada da Série A Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília). O time de Abel Ferreira vai decidir antes do duelo o Campeonato Paulista diante do Novorizontino, neste domingo (8).

Em quatro jogos na competição, o Cruz-maltino conquistou apenas um ponto. Deste modo, a chegada de Renato visa melhorar a situação da equipe no torneio que está na última colocação. Em São Januário já foram um empate e um derrota.

