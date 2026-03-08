Novorizontino x Palmeiras: AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Novorizontino e Palmeiras decidem quem será o grande campeão do Campeonato Paulista de 2026 neste domingo (8/3). O jogo rola às 18h30 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O Verdão venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Arena Barueri, e joga pelo empate. Já o Tigre do Vale precisa vencer por um gol para levar a decisão para os pênaltis, ou dois tentos para ficar com o título.

A Voz do Esporte preparou uma cobertura muito especial para esta final. A jornada esportiva começa bem antes, às 18h30, com um esquenta sob o comando de Christian Rafael, que também narra a final.