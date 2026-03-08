Jogador do interior de São Paulo sofre racismo e presidente do clube rival sai em defesa

O futebol paulista enfrentou mais um episódio de racismo no último fim de semana. Durante o duelo entre Lemense e Colorado Caieiras, pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A4, torcedores localizados nas arquibancadas direcionaram ofensas racistas contra o jogador Gabriel Y23, da equipe visitante.

Logo após a identificação do caso, o presidente do Lemense, Alexandre Barbosa, utilizou as redes sociais para condenar o ataque de forma veemente. O dirigente publicou uma nota oficial na qual classifica o comportamento dos envolvidos como inaceitável.

Embora o Colorado Caieiras tenha garantido a vitória dentro de campo, as ofensas proferidas nas arquibancadas dominaram os debates após o apito final. O impacto do comportamento da torcida superou o desempenho técnico dos jogadores e forçou a diretoria a adotar uma postura rígida.

Diante desse cenário de tensão, a gestão do clube optou por deslocar o foco do placar esportivo para a manutenção da ordem e do respeito no estádio. Nesse sentido, a cúpula administrativa passou a concentrar esforços na identificação dos autores das ofensas.

Presidente do Lemense contra o racismo

Somado às medidas disciplinares, o dirigente Alexandre Barbosa lamentou o episódio publicamente. Ao fazer isso, ele reforçou que tais atitudes ferem diretamente a história e os valores da instituição de Leme, uma vez que o comportamento observado nas arquibancadas distancia a identidade do clube de sua verdadeira essência.

“O Lemense é um clube que representa a cidade, sua gente e seus valores. Racismo não representa o nosso clube, não representa nossa história e não representa a nossa torcida. O futebol precisa ser um espaço de respeito e dignidade para todos. Racismo não é rivalidade. Racismo é crime”, afirmou o presidente.

