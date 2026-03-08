Celtic elimina o Rangers nos pênaltis e vai à semifinal da Copa da Escócia

Rangers e Celtic protagonizaram mais um capítulo intenso do clássico Old Firm na manhã deste domingo (8), no Ibrox Stadium, em Glasgow, pelas quartas de final da Copa da Escócia. Em um duelo equilibrado e marcado por forte disputa física, as duas equipes ficaram no 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. A vaga foi decidida apenas nos pênaltis, com o Celtic levando a melhor por 4 a 2.

O Rangers começou mais agressivo. Logo aos 12 minutos, Chermiti recebeu na área e finalizou cruzado, mas o goleiro Sinisalo fez grande defesa. Aos 24, os donos da casa reclamaram de pênalti quando um chute desviou no braço do zagueiro Trusty , porém o árbitro manteve sua posição após análise do VAR.

O Celtic, aliás, chegou a balançar a rede aos 37 minutos. Após cobrança de falta levantada na área por McCowan, Scales desviou de cabeça e Maeda completou para o gol. No entanto, o VAR revisou e anulou a jogada por impedimento na origem da jogada.

No segundo tempo, o Rangers voltou a assustar aos 17 minutos, quando Olsen cruzou da direita e Chermiti cabeceou por cima do travessão. Assim, o Celtic respondeu aos 29, em chute de fora da área de Hatate que obrigou o goleiro a espalmar para escanteio.

Gol anulado na prorrogação

Na prorrogação, o Rangers, inclusive, chegou a balançar a rede aos 9 minutos do primeiro tempo, com uma cabeçada de Fernández, mas o gol foi anulado após revisão no VAR, que apontou toque de mão.

Nos pênaltis, Tavernier iniciou as cobranças para o Rangers e perdeu. Gassama perdeu a quarta batida para o Rangers, e Cvancar converteu o pênalti que valeu a classificação do Celtic para a semifinal.

