Com brilho de Thauvin, Lens vence o Metz e segue na caça ao PSG

O Lens se recuperou de tropeços recentes na Ligue 1 e, neste domingo (8/3), não tomou conhecimento do Metz no estádio Bollaert-Delelis, pela 25ª rodada. Com uma atuação de gala – especialmente de Florian Thauvin -, a equipe vermelha e dourada fez 3 a 0 e segue na caça ao líder PSG. Afinal, o poderoso time parisiense tropeçou na rodada, perdendo para o Monaco e estacionando nos 57 pontos. Já o Lens, com a vitória, chega aos 56 e mantém-se na segunda colocação.

Os gols foram de Saud Abdulhamid, Thauvin e Haidara. O segundo, aliás, saiu aos 16 segundos da etapa final. O Metz, por sua vez, segue amargando a lanterna, em 18º, com 13 pontos e já ficando 11 pontos atrás do Nice, primeiro time fora do Z3.

LEIA MAIS: Brasileiro acusa rival de racismo em jogo do Campeonato Peruano; protocolo foi acionado

Thauvin brilha, e Lens vence fácil

Jogando em casa contra o lanterna, o Lens se sentiu confortável desde o início da partida, indo para o ataque e empilhando chances. No entanto, a bola insistia em não entrar. Foi só no incrível 14º chute da primeira metade do jogo que o grito de gol saiu da garganta do torcedor.

Foi quando, após cruzamento da esquerda, Sima ajeitou para Saud Abdulhamid, que chegou batendo de primeira, aos 44′, para abrir o marcador. E, na etapa final, o craque Thauvin precisou de somente 16 segundos para dobrar a vantagem do Lens. Ele recebeu linda assistência de Thomasson para, de primeira, mandar uma tacada de sinuca para o fundo do barbante. O terceiro também teve o dedo do camisa 10 francês. Como um mágico, encontrou passe “impossível” para Haidara, que tabelou com Udol e mandou de esquerda para fazer 3 a 0, aos 7′.

A vitória encerra a sequência de dois tropeços do Lens, que vinha de empate com o Strasbourg e derrota para o Monaco (esta, em casa). Estes resultados, aliás, favoreceram o PSG. Isso porque o time de Luis Enrique assumiu a liderança do Francês. Dessa forma, esta reta final de Ligue 1 vai pegar fogo!

Próximos passos

O Lens agora visita o Lorient (décimo) pela 26ª rodada do Campeonato Francês. Será no sábado (14/3), às 13h (de Brasília). Vale lembrar que o esperado duelo contra o PSG ocorre em abril, no dia 11. Já o desesperado Metz tem o confronto contra o Toulouse (12º), no domingo (15/3), às 13h15.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.