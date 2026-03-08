Histórico! Fluminense vence o Flamengo e é campeão da Copa Rio Feminina

O domingo (8/3) começou de forma especial para o Fluminense. Logo no Dia Internacional da Mulher, o Tricolor conquistou seu primeiro título profissional no futebol feminino. Foi em clássico contra o Flamengo, por 2 a 0, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, pela quinta e última rodada da Copa Rio Feminina. Kamilla e Carioca marcaram os gols do triunfo histórico do Tricolor.
O primeiro gol do jogo saiu aos 35′ da etapa inicial, quando Raquel cruzou, e Kamilla cabeceou para o fundo da rede. E a resposta era mesmo através do jogo aéreo. Afinal, aos 36′ do segundo tempo, o Tricolor chegou ao gol do título também de cabeça. Raquel, a assistente do dia, cruzou em cobrança de falta, e Carioca subiu mais que todas para fazer o segundo.
Com a vitória, o Flu conquisa a Copa Rio de maneira invicta e sem sofrer um gol sequer. Agora, as Guerreiras se voltam para o Brasileirão Feminino. Será no sábado (14/3), quando visita o Grêmio, no Sul, pela terceira rodada. O Fla, por sua vez, tem outro clássico pela frente, visto que enfrenta o Botafogo, na sexta (13/3).
É CAMPEÃAAAAAAOOOOOOOOO! CAPITÃ GISLAINE LEVANTA A TAÇA DA COPA RIO FEMININA 2026! pic.twitter.com/Sy3BdE6gC2
— Fluminense Futebol Feminino (@FluminenseFCFem) March 8, 2026
