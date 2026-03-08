Neymar retorna aos treinos no Santos e deve começar como titular contra o Mirassol

Neymar voltou a participar das atividades com o elenco do Santos neste domingo (8), no CT Rei Pelé, e deve iniciar como titular na próxima partida da equipe contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. Após alguns dias seguindo um planejamento físico específico, o atacante trabalhou normalmente com os companheiros e reforçou a preparação do time para o confronto da rodada.

Ao longo da semana, a comissão técnica optou por reduzir a carga de treinos do camisa 10. Por isso, Neymar realizou parte das atividades na parte interna do centro de treinamento, priorizando exercícios de recuperação e fortalecimento muscular. Apesar disso, o clube nunca tratou a situação como preocupação para o jogo seguinte.

Com o retorno às atividades coletivas, o craque se aproxima de retomar a posição entre os titulares. Internamente, a comissão técnica avalia que o jogador apresenta boas condições físicas e pode liderar o setor ofensivo da equipe na partida contra o Mirassol. Dessa forma, o treinador ganha novamente uma de suas principais referências técnicas para o duelo.

