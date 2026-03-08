Fluminense divulga relacionados para final sem Soteldo e Nonato

Com direito a desfalques, o Fluminense divulgou neste domingo (8/3) os relacionados para a final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, que começa às 18h (de Brasília), no Maracanã. Segundo o próprio clube Tricolor, o volante Nonato e o ponta Soteldo estão fora por questões físicas.

Outras ausências – estas já conhecidas, porém -, são as de Matheus Reis e Bernal. O volante ainda se recupera de lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito, enquanto o jovem trata uma entorse também no joelho direito. Quem também está fora, mas por opção técnica, é o centroavante Germán Cano.

LEIA MAIS: Histórico! Fluminense vence o Flamengo e é campeão da Copa Rio Feminina

Havia expectativa para a possível relação de Nonato. No entanto, ele ainda se encontra em fase final de recuperação e, por isso, desfalca o Flu. Soteldo, por sua vez, sofreu um problema oftalmológico e começou tratamento no clube.

Dessa forma, a provável escalação do Fluminense, segundo o “ge”, é a que segue: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Confira a lista completa de relacionados do Fluminense

Os relacionados pra decisão! VAMOS VENCER, NENSE! pic.twitter.com/Tf5HWim4cS — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 8, 2026

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.