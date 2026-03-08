Torcedores do Flamengo são detidos em Laranjeiras

A Polícia Militar do Rio de Janeiro deteve 37 torcedores do Flamengo na manhã deste domingo (8/3) próximo às Laranjeiras, sede do Fluminense. A própria PM confirmou a captura, que se deu na rua Paulo Sexto, no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Houve, segundo a Rádio Tupi, correria no local, visto que os meliantes tentavam invadir a sede do Flu, que fica em Laranjeiras. Já de acordo com a PM, eram cinco carros utilizados pelo grupo, sendo todos conduzidos para a 10ª Delegacia de Polícia, em Botafogo.

Após o ocorrido, o policiamento foi reforçado no local. A PM apreendeu bastões, fogos de artifício, explosivos de fabricação caseira e facas. Os criminosos serão indiciados no Estatuto do Torcedor.

A confusão se dá exatamente no mesmo dia da final do Campeonato Carioca entre os rivais Flamengo e Fluminense. A partir das 18h (de Brasília), os times se enfrentam em jogo único pelo troféu estadual. Quem vencer no tempo normal fica com o título. Já se houver empate ao fim dos 90 minutos, a decisão pelo campeão sairá, dessa forma, a partir de disputa de pênaltis.

