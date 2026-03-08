Flamengo terá desfalque importante para final contra o Fluminense

O Flamengo tem um desfalque importante para a decisão do Campeonato Carioca diante do Fluminense neste domingo (8), às 18h (de Brasília). Afinal, o atacante Bruno Henrique foi vetado pelo departamento médico e não enfrentará o Tricolor no Maracanã.

De acordo com o departamento médico do Rubro-Negro, o camisa 27 está em tratamento por conta de uma pubalgia. Assim, não entrou na lista de relacionados do técnico Leonardo Jardim. O atacante já não enfrentou o Madureira, no último jogo do técnico Filipe Luís à frente do Flamengo, além de ter perdido treinos ao longo da semana.

Além de Bruno Henrique, o Flamengo também não terá o meio-campista Saúl Ñíguez, que segue em recuperação no departamento médico após procedimento cirúrgico realizado no calcanhar esquerdo. O espanhol ainda não estreou na temporada e está em reta final no tratamento.

O confronto diante do Fluminense marca a estreia de Leonardo Jardim no comando do Flamengo. Ele chegou ao Rubro-Negro durante a semana, após a surpreendente demissão de Filipe Luís na madrugada da última terça-feira (3). O anúncio da saída do treinador saiu após goleada de 8 a 0 sobre o Madureira.

