Benfica sai atrás, mas busca empate diante do Porto pelo Português

Benfica e Porto fizeram um clássico movimentado neste domingo (8), pela 25ª rodada do Campeonato Português. No Estádio da Luz, os Dragões abriram 2 a 0, mas viram os Encarnados empatarem no fim, em jogo com muita emoção. Assim, Froholdt e Pietuszewski marcaram para os visitantes, enquanto Schjelderup e Barreiro deixaram tudo igual.

O resultado mantém a vantagem do Porto na liderança da competição. A equipe soma 66 pontos, contra 62 do Sporting, segundo colocado. Já o Benfica segue em terceiro, com 59.

Na próxima rodada, o Benfica visita o Arouca, no sábado, às 17h30 (de Brasília). Já o Porto recebe o Moreirense, no mesmo horário, só que de domingo.

O Porto começou o jogo com tudo e abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo, contando com dois erros defensivos do rival. Varela lançou Froholdt que bateu para boa defesa de Trubin. Mas ele aproveitou o rebote para colocar os portistas em vantagem. Diogo Costa ainda salvou um gol certo do Benfica, que igualaria o placar. No entanto, aos 40, Pietuszewski foi lançado, tirou Otamendi da jogada e marcou.

Benfica empata no segundo tempo

No segundo tempo, o Benfica foi para cima para tentar salvar o resultado. E conseguiu. Aos 25, Lukebakio acertou a trave, no rebote Schjelderup marcou. O empate veio na reta final da partida com Barreiro, aproveitando cruzamento de Ivanovic. No fim, Otamendi e o técnico José Mourinho levaram cartão vermelho pelo lado do time da casa.

