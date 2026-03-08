Vasco vence o Botafogo pela Copa Rio Feminina

O Vasco venceu o Botafogo por 2 a 1, neste domingo (8), no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, em encontro válido pela quarta rodada da Copa Rio.

Lourdes inaugurou o score no primeiro tempo para o Vasco. Shasha, ainda no primeiro tempo do espetáculo, empatou para o Botafogo. Na reta final do clássico, o Cruz-Maltino não sucumbiu diante do calor. Assim, Lourdes, sempre ela, recolocou o Vasco, então, em vantagem.

As Gloriosas encerram a participação no torneio estadual na quarta colocação, com somente quatro pontos, à frente, aliás, apenas do lanterna Real Heips, time que perdeu todos os jogos.

As meninas do Vasco, por sua vez, ficaram em terceiro, com seis pontos.

Após o match deste fim de semana, as duas esquadras, agora, passam a focar nos torneios nacionais. O Botafogo enfrenta o Flamengo na sexta (13), no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada. Campeonato Brasileiro. Já as vascaínas estão na Série B, torneio pelo qual vão debutar na próxima semana, em casa, contra o Ação, do Mato Grosso. A CBF, porém, ainda não detalhou a data do embate.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.