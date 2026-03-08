Memphis Depay faz elogios a André, alvo do Milan: “Um dos maiores talentos que já vi”

Memphis Depay utilizou as redes sociais para elogiar o volante André, de 19 anos. O jovem despertou interesse do Milan, da Itália, mas o Corinthians decidiu por manter sua joia por mais tempo.

Na postagem, o holandês destacou o talento da joia e pediu para que ele não seja vendido pela diretoria corintiana por questões financeiras. Recentemente, o Rossonero ofereceu 17 milhões de euros (aproximadamente R$ 103 milhões no câmbio atual) para contratar o jogador.

“André é um dos maiores talentos que já vi na minha carreira… Muitos clubes vão querer nossa jovem estrela. Então, espero que não vendamos às pressas só para ganhar dinheiro rápido. Ele é um jogador que vale muito dinheiro, sinceramente”, escreveu Memphis.

Aliás, o presidente do Corinthians, Osmar Stábile, decidiu não assinar o contrato de venda do volante ao clube italiano. O recuo ocorreu no dia seguinte à revelação do acordo, que era dado como finalizado pelo staff do atleta e avançado pelo Timão. Só faltava a assinatura do mandatário.

Assim, o Corinthians alegou não ter gostado dos valores oferecidos pelos italianos, em meio à repercussão negativa de uma possível transferência do jogador.

