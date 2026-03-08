Lyon marca nos acréscimos e evita derrota para o Paris FC

O Lyon segue sem vencer no Campeonato Francês, mas evitou a terceira derrota consecutiva na competição. Na tarde deste domingo (08), os Gones buscaram o empate com gol no último lance contra o Paris FC, em partida disputada no OL Stadium, válida pela 25ª rodada da competição.
Com o resultado, o Lyon perde a chance de reassumir a terceira colocação, permanecendo com 46 pontos, no quarto lugar. Já o Paris segue próximo da zona de rebaixamento, com 26 pontos, na 13ª colocação.
Lyon pressiona, mas não marca
A partida começou com os donos da casa indo para cima. Na primeira oportunidade, Tyler Morton subiu mais alto e cabeceou para fora. O Lyon seguiu em cima, com chute de Tanner Tessman de fora da área, que parou em boa defesa de Trapp. Na sequência, os Gones chegaram com Rémi Himbert, que mandou para fora.
O atacante do Lyon ainda teve mais uma oportunidade para marcar. Karabec ficou com sobra de bola e tocou para Himbert, que chutou para fora. Ainda na primeira etapa, os visitantes conseguiram assustar, quando Pierre Lees ficou com sobra de bola e mandou por cima da meta.
VAR aparece nos dois gols
No começo da segunda etapa, o Paris conseguiu aparecer mais no ataque. Ikoné lançou Krasso, que saiu na cara a cara com o goleiro e mandou para fora. Depois, Moses Simon finalizou e Greif fez grande defesa. O Lyon respondeu na sequência, em cabeçada de Abner Vinícius, que cabeceou para fora. Entretanto, os visitantes conseguiram abrir o marcador. Depois de cobrança de escanteio, Matondo chutou cruzado, Greif defendeu, mas Munetsi aproveitou o rebote para marcar. A arbitragem anotou o impedimento, mas o VAR validou o gol.
Atrás no marcador, Paulo Fonseca colocou Endrick na partida. Porém, os Gones não conseguiram criar oportunidades e o Paris quase conseguiu matar o jogo. Munetsi recebeu bola na área, chutou e Greif fez boa defesa. No rebote, Koleosho cabeceou no travessão.
Nos acréscimos, o Lyon começou a aparecer. Endrick recebeu na entrada da área e finalizou para defesa de Trapp. No lance seguinte, Hamdani tentou o cruzamento e a bola bateu no braço de Ollila. A arbitragem não marcou nada em campo, mas após chamado do VAR, o árbitro anotou o pênalti. Na cobrança, Tolisso bateu forte e deixou tudo igual. Ainda deu tempo de Endrick ter a chance da virada, mas o brasileiro chutou para fora.
