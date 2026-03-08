Milan vence a Inter e diminui vantagem no Campeonato Italiano

O Milan venceu a Inter de Milão neste domingo (8), pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. O Rossonero contou com gol de Estupiñán para bater a maior rival por 1 a 0, no San Siro. O triunfo fez a equipe rubro-negra diminuir a diferença entre os dois times na tabela de classificação.
LEIA MAIS: Memphis Depay faz elogios a André, alvo do Milan: “Um dos maiores talentos que já vi”
O resultado faz o Milan chegar a 60 pontos no Calcio, contra 67 dos Nerazzurri, que lideram ainda com folga a competição.
Na próxima rodada, a Inter entra em campo no sábado (14), quando recebe a Atalanta no Giuseppe Meazza. Já o Rossonero vai a Roma no domingo enfrentar a Lazio, às 16h45.
Milan garante triunfo no primeiro tempo
O Milan começou o jogo marcando alto, diferentemente de outras partidas. Assim, conseguiu algumas boas roubadas de bola no campo ofensivo. Em uma delas, Modric quase marcou, mas mandou para fora. A Inter respondeu em grande arrancada de Mkhitaryan, que parou na defesa de Maignan.
Contudo, o Rossonero foi mais eficaz e marcou o seu gol ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Estupiñán aproveitou cruzamento de Fofana e fez para o time da casa. Vale destacar que este foi o primeiro gol de um jogador equatoriano na história do clássico.
No segundo tempo, a Inter foi com tudo para o ataque em busca do empate. Aumentou o seu volume ofensivo e se fez presente no campo de ataque e pressionou o Milan, mas não conseguiu a igualdade.
Sexta-feira (6/3)
Napoli 2×1 Torino
Sábado (7)
Atalanta 2×2 Udinese
Cagliari 1×2 Como
Juventus 4×0 Pisa
Domingo (8)
Lecce 2 x 1 Cremonese
Fiorentina 0 x 0 Parma
Bologna 1 x 2 Verona
Genoa 2 x 1 Roma
Milan 1 x 0 Inter de Milão
Segunda (9)
Lazio x Sassuolo – 16h45
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.