Grêmio empata com o Inter no Beira-Rio e é campeão gaúcho

O Rio Grande do Sul é tricolor pela 44ª vez! Na noite deste domingo (08), o Grêmio segurou o empate com o Internacional em 1 a 1 e conquistou o Campeonato Gaúcho de 2026. Afinal, o Tricolor havia vencido por 3 a 0 no jogo de ida. Gustavo Martins abriu o placar para o Imortal, e Alan Patrick empatou para o Colorado.
Com o título, o Grêmio volta a conquistar o estadual após duas temporadas. O Tricolor vinha de uma sequência de sete títulos até o ano passado, quando o Inter conquistou ficou com a taça ao vencer o clássico. Porém, neste ano, o cenário se inverteu.
Grêmio é fatal no ataque
Como esperado, o clássico ficou marcado por muitas divididas mais fortes e um jogo mais físico. Em algumas oportunidades, a arbitragem teve que intervir com o cartão amarelo. Quando a bola chegou no campo de ataque. o Inter conseguiu levar perigo. Carbonero recebeu na área e chutou para boa defesa de Weverton. Na segunda oportunidade, Victor Gabriel subiu mais alto, cabeceou, e por pouco Mercado não chegou para concluir.
O Colorado pressionava, mas não conseguia aproveitar suas chances. Vitinho cruzou rasteiro na área e Borré, na pequena área, não conseguiu aproveitar. O Inter ainda teve um pênalti a seu favor, de Monsalve em cima de Alan Patrick. Porém, o VAR chamou o árbitro, que voltou atrás da decisão, para protestos no Beira-Rio. Em sua única chance na primeira etapa, o Grêmio marcou. Depois de cobrança de escanteio, Gustavo Martins apareceu na área e abriu o placar na casa do adversário.
Inter empata, mas festa é tricolor
A segunda etapa começou com uma pressão colorada ainda maior. Com várias bolas cruzadas na área, a defesa tricolor trabalhou bastante e ainda contou com a sorte. Depois de escanteio, Mercado subiu mais alto e cabeceou no travessão. Na sobra, Bruno Tabata aproveitou o rebote, mas Carlos Vinícius salvou em cima da linha. Na sequência, Alan Patrick cobrou falta, a barreira abriu e Weverton caiu para fazer a defesa.
Já na reta final do jogo, o Inter conseguiu chegar ao empate. Em lance isolado na área, Wagner Leonardo acabou atingindo Borré com o braço no rosto. O árbitro, com o auxílio do VAR, marcou o pênalti e expulsou o zagueiro gremista. Na cobrança, Alan Patrick converteu. Com um a mais, o Colorado até ampliou a pressão, mas não conseguiu criar mais oportunidades e viu o maior rival fazer festa dentro do Beira-Rio.
INTERNACIONAL 1 x 1 GRÊMIO
Campeonato Gaúcho – 2ª partida da Final
Data e horário: 08/03/2026, às 18h (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre – RS
Gols: Gustavo Martins, 53’/1ºT (0-1); Alan Patrick, 36’/2ºT (1-1)
INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes (Alan Rodríguez, 43’/2ºT), Mercado, Victo Gabriel e Allex (Juninho, 43’/2ºT); Ronaldo (Alerrandro, 8’/2ºT), Paulinho e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata, 8’/2ºT), Carbonero e Borré. Técnico: Paulo Pezzolanno.
GRÊMIO: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery (Wagner Leonardo, intervalo) e Marlon; Noriega, Arthur (Dodi, 48’/2ºT) e Monsalve (Willian, 9’/2ºT); Enamorado (Kannemann, (35’/2ºT), Amuzu (Tetê, intervalo) e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
ÁRBITRO: Rafael Rodrigo Klein (RS)
ASSISTENTES: Maira Mastella Moreira (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto
Cartões Amarelos: Rochet, Ronaldo, Borré, Anthoni, Carbonero e Paulinho (INT); Weverton, Viery, Amuzu, André, Carlos Vinícius e Arthur (GRE)
Cartão Vermelho: Wagner Leonardo, 32’/2ºT (GRE)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.