Sport vence o Náutico nos Aflitos e conquista o tetracampeonato pernambucano

O Sport conquistou o título do Campeonato Pernambucano neste domingo (8). O Rubro-Negro venceu o Náutico por 3 a 0, em pleno Estádio dos Aflitos, e ficou com a taça. Na partida de ida, houve empate em 3 a 3 na Ilha do Retiro. Assim, garantiu mais um tetracampeonato para sua vasta galeria de troféus. Os gols foram marcados por Yuri Castilho (2) e Augusto Pucci. Vale destacar que o Timbu ficou com um a menos no primeiro tempo, quando Dodô levou cartão vermelho.

LEIA MAIS: Kaio Jorge desequilibra clássico e garante o título mineiro ao Cruzeiro

O Náutico conquistou o direito de jogar a finalíssima em casa por conta da melhor campanha no Pernambucano. Afinal, em dez partidas, venceu oito, perdeu uma e empatou outra – justamente o jogo de ida diante do Sport.

Apesar de atuar fora de casa, o Rubro-Negro marcou logo aos 14 minutos. O Timbu saiu jogando errado e Gustavo Maia aproveitou para cruzar na medida para Yuri Castilho, de carrinho, fazer o primeiro. O gol fez o Náutico pressionar o rival em busca do empate, mas dava espaço para os contragolpes. Yuri Castillo teve outra chance, mas bateu fraco. Mas foi Barletta que quase ampliou. O atacante finalizou e o goleiro Muriel pegou.

Contudo, aos 39 minutos, um lance mudou o andamento da partida. Dodô fez falta feia em Gustavo Maia e levou o cartão vermelho. O lance foi revisado pelo VAR, que orientou o árbitro Paulo César Zanovelli a expulsar o jogador do Timbu. Com um a mais, o Sport chegou ao segundo gol ainda no primeiro tempo com Augusto Pucci, que aproveitou jogada de Barletta para ampliar.

Sport segura o resultado e fica com o título

Atrás do marcador, o Náutico fez três substituições ainda no intervalo, na tentativa de buscar ao menos o empate, que levaria o jogo para os pênaltis. Contudo, o Sport controlou bem as ações, trocando passes esperando o tempo passar. A torcida presente nos Aflitos começou a deixar o estádio ainda com 30 minutos, vendo que o time não demonstrava sinais de recuperação em campo.

Diante do desespero do rival, o Sport teve chances para ampliar o marcador. Carlos de Pena parou em Muriel, mas tinha opções melhores para a conclusão da jogada. O clima esquentou na reta final da partida, com lances mais ríspidos e discussões. Nos últimos minutos, o Timbu tentou de todos os jeitos marcar, mas seguiu errando muito, para desespero de sua torcida. No último minuto, Augusto Pucci foi derrubado na área. Yuri Castilho converteu a penalidade e garantiu mais um título para o Leão.

NÁUTICO 0 x 3 SPORT

Final do Campeonato Pernambucano

Data-Hora: 8/3/2026 (sábado), às 18h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

NÁUTICO: Muriel; Arnaldo (Reginaldo – intervalo), Wanderson, Igor Fernandes e Yuri Silva; Auremir (Luiz Felipe – intervalo), Wenderson e Dodô; Júnior Todinho (Felipe Saraiva – intervalo), (Rosa, 36’/2ºT), Paulo Sérgio e Vinícius. Técnico: Guilherme dos Anjos.

SPORT: Thiago Couto; Pucci, Marcelo Ajul, Benevenuto e Felipinho; Zé Gabriel (Pedro Martins – intervalo) (Carlos de Pena, 23’/2ºT), Zé Lucas e Yago Felipe (Marlon Douglas, 8’/2ºT); Barletta (Max, 35’/2°T), Yuri Castillo e Gustavo Maia (Clayson, 23’/2ºT). Técnico: Roger Silva.

Árbitro: Paulo César Zanovelli (MG)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Pablo Ramon Pinheiro (RN)

GOLS: Yuri Castilho – 14’/1ºT (0-1), Augusto Pucci, 42’/1ºT (0-2), Yuri Castilho, 43’/2ºT (0-23)

Cartões amarelos: Arnaldo, Yuri Silva, Luiz Felipe (NAU), Zé Gabriel, Pedro Martins, Zé Lucas (SPO)

Cartões vermelhos: Dodô, 39’/1ºT (NAU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.