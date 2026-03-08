Nos pênaltis, Fortaleza supera Ceará e é campeão do Cearense-2026

O Fortaleza é o campeão cearense de 2026. Na noite deste domingo (8), após empate por 1 a 1 com o Ceará, o Leão do Pici levou a melhor por 5 a 4 nos pênaltis após Juan Alano desperdiçar uma cobrança. Já o Leão do Pici converteu todas. No tempo normal, Luizão marcou para os alvinegros, e Luiz Fernando para os tricolores na Arena Castelão.

Desse modo, o técnico Tiago Carpini festeja seu primeiro título pelo Laion no terceiro Clássico-Rei do ano. Nos dois primeiros, aliás, também houve empate.

Primeiro tempo

As equipes trocaram investidas nos minutos iniciais. O Ceará buscou passes no campo de ataque a fim de infiltrar na defesa tricolor até que, aos 29 minutos, Matheus Araújo cobrou falta na área, e o zagueiro Luizão, de cabeça, superou a defesa para abrir o placar. O gol incendiou a torcida alvinegra na Arena Castelão. O Fortaleza, por sua vez, tentou reagir com maior posse de bola e algumas finalizações. Apesar de algumas investidas perigosas, não conseguiu transformar suas oportunidades em gol. Em uma delas, Maílton, aos 35′, cobrou falta para defesa parcial de Richard. Pochettino, no rebote, arrematou de primeira, mas a bola foi por cima da meta.

Segundo tempo

O Leão do Pici voltou do intervalo com mexidas, disposto a alcançar a igualdade no placar. E conseguiu aos dez minutos, Luiz Fernando recebeu a bola na entrada da área após passe de calcanhar de Lucca Prior e finalizou. A bola desviou em Luiz Otávio e parou no fundo da rede. A partir daí, os técnicos apostaram em novas substituições, e o jogo se manteve bastante agitado, porém sem grandes chances claras. Assim, a disputa foi para os pênaltis.

Pênaltis

Na série decisiva, Lucas Gazal, Lucas Crispim, Lucas Sasha, Maílton e Pochettino converteram para o Fortaleza. Já pelo Ceará, Vinícius Zanocelo, Fernando, Luizão e Rafael Ramos marcaram. Contudo, Juan Alano desperdiçou.

Próximos compromissos

Os times voltam suas atenções para a Série B do Brasileiro. No sábado (21), às 16h, o Ceará recebe o São Bernardo na Arena Castelão. No mesmo dia, porém às 19h15, o Fortaleza visita oBotafogo-SP na Arena Nicnet, o Santa Cruz.

CEARÁ 1(4)X(5)1 FORTALEZA

Campeonato Cearense – Final – Jogo de volta

Data e horário: 08/3/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Público: Não divulgado

Renda: Não divulgado

Gols: Luizão, 29’/1ºT (1-0); Luiz Fernando, 10’/2ºT (1-1)

CEARÁ: Richard; Alex Silva (Rafael Ramos, 26’/2ºT), Luizão, Eder e Fernando; Lucas Lima, Vinicius Zanocelo, Melk (Vina, 13’/2ºT) e Matheusinho (Fernandinho, 18’/2ºT); Matheus Araújo (Juan Alano, 13’/2ºT) e Wendel Silva (Lucca, 26’/xºT). Técnico: Mozart.

FORTALEZA: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Luan Freitas (Lucca Prior, intervalo); Maílton, Pierre (Ronald, 14’/2ºT), Rodrigo Santos (Vitinho, intervalo), Lucas Sasha e Gabriel Fuentes; Luiz Fernando (Lucas Crispim, 37’/2ºT) e Pochettino. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Rodrigo Pereira (PE)

Assistentes: Nailton Oliveira (PE) e Renan Aguiar (CE)

Cartões Amarelos: Fernando, Vinicius Zanocelo, Vina (CEA); Brítez, Pierre, Rodrigo Santos, Luiz Fernando (FOR)

Cartão Vermelho: –

