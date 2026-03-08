Kaio Jorge conquista primeiro título no profissional e revela desentendimento com Hulk

Herói do primeiro título estadual do Cruzeiro desde 2019, o centroavante Kaio Jorge, enfim, conquistou o primeiro título na carreira. Ele está na ativa desde 2019 e nunca tinha sentido o gostinho de ser campeão até este domingo (8), no Mineirão, na vitória da Raposa sobre o Atlético por 1 a 0, pela final do Campeonato Mineiro.

Após o embate, Kaio Jorge festejou, então, o título e o dedicou à China Azul.

“O título vai nos dar confiança para continuar o ano trabalhando. Essa taça, portanto, é para os nossos torcedores que nos apoiam nos momentos bons e ruins”, disse o artilheiro.

Antes de brilhar pelo Cruzeiro e chegar à Seleção Brasileira do técnico Carlo Ancelotti, Kaio Jorge teve passagens por Santos, Juventus (ITA), Frosinone (ITA), times onde não tinha levantado a taça.

O jogador também revelou um desentendimento com Hulk, protagonista de cenas lamentáveis antes do apito final. Na ocasião, jogadores de Cruzeiro e Galo trocaram sopapos em uma briga generalizada.

“Saí por desgaste físico. Estava preocupado com meus companheiros. E acabei machucando o dedo ao chutar o braço de Hulk”, limitou-se a afirmar a fera estrelada.

