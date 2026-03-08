ASSINE JÁ!
Jorginho exalta título carioca para marcar novo ciclo do Flamengo
Depois de uma semana conturbada, o Flamengo conquistou o título carioca. Na noite deste domingo (08), o Rubro-Negro bateu o Fluminense nos pênaltis, no Maracanã, e levou o seu 40º trófeu do Campeonato Carioca.

O volante Jorginho destacou o trabalho que o grupo vinha realizando desde o começo do ano. O jogador espera que o título carioca possa ajudar o clube a dar uma guinada na temporada, depois de duas derrotas em finais nesta temporada.

“A gente vinha trabalhando muito e é importante para a gente dar uma guinada na nossa temporada. Começamos um novo ciclo e fazer de tudo para que seja um ciclo muito vitorioso como foi o último. É isso que a gente quer e é isso que a gente vai tentar entregar”, destacou.

Mesmo com a saída de Filipe Luís, o volante apontou que há méritos do antigo treinador na conquista do Flamengo. Entretanto, o jogador consegue observar que já há ideias de Leonardo Jardim na equipe e que isso vai crescer diariamente.

“Com certeza, porque teve muito trabalho. Mas também tem as ideias novas do Jardim, que a gente vai dia a dia assimilando cada vez mais e esperando que seja num processo rápido de adaptação e melhora”, concluiu.

