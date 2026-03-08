Rossi ressalta trabalho de Filipe Luís na conquista do Flamengo: “Não podemos esquecer”

Depois de uma semana conturbada, o Flamengo conquistou o título carioca. Na noite deste domingo (08), o Rubro-Negro bateu o Fluminense nos pênaltis, no Maracanã, e levou o seu 40º trófeu do Campeonato Carioca.

Mais uma vez, o goleiro Rossi saiu como grande nome do título. O argentino defendeu duas cobranças de pênalti que decretaram a conquista rubro-negra. Na celebração da conquista, o arqueiro fez questão de valorizar o trabalho realizado por Filipe Luís.

“Cada clássico é difícil. Sendo uma final, fica ainda mais importante. É um jogo de detalhes, ninguém quer arriscar demais, sofrer uma bola parada. Hoje a gente conquistou um título muito importante, mas não podemos esquecer tudo que está acontecendo desde o começo do ano. Está começando um trabalho novo, é importante começar com título, mas não podemos esquecer o trabalho do Filipe, do Ivan (Palanco), comissão técnica que estava até segunda-feira, ele pegou o time na semifinal da Copa do Brasil de 2024. É óbvio que todo mundo gosta de vencer, mas em uma final sempre tem um vencedor e perdedor, e que bom que vencemos”, enfatizou.

Agora, com o título, Rossi espera que a equipe tenha confiança para a sequência da temporada. Além disso, o goleiro fez questão de ressaltar que o time precisa comemorar, mas não esquecer que logo tem o compromisso contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (11).

“Sempre dá confiança vencer, ainda mais ganhar um título. Para ficar muito tempo no Flamengo tem que conquistar título. A gente conquistando vai ganhando confiança. Em menos de 72 horas já tem um jogo decisivo, será difícil. É descansar e preparar da melhor forma”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.