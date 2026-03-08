“Everson tentou subir com um dos joelhos nas minhas costas”

Protagonista do lance que resultou em uma briga generalizada entre jogadores de Cruzeiro e Atlético no Mineirão, o volante Christian expressou, em poucas palavras, o que, de fato, rolou. A jogada, aliás, aconteceu nos acréscimos, quando o futebolista celeste tentou superar o goleiro Everson, no rebote. O keeper ficou com a bola e se chocou com o cabeça de área. Em seguida, o alvinegro cuspiu abelhas africanas e vociferou algumas palavras contra o atleta da Raposa, algo suficiente para acender o rastilho de um barril de pólvora neste domingo (8), pela final do Campeonato Mineiro.

“Tentei dar um toquinho. Coisa de jogo. Everson falou que tentei agredi-lo. Não teve isso. Ele tentou subir com um dos joelhos nas minhas costas. A equipe, no entanto, me defendeu. Isso prova que estamos juntos e nossa união”, contou Christian.

Brigas à parte, o Cruzeiro sagrou-se campeão mineiro pela 39ª vez ao derrotar o Atlético por 1 a 0, neste fim de semana, a primeira taça desde 2019. A Raposa também evitou o sétimo caneco consecutivo da equipe carijó. Christian, então, falou em tom de desabafo com a conquista estrelada.

“Estávamos com raiva. Precisávamos de um título. Falei que daria a volta por cima e fomos felizes hoje (domingo). Vamos celebrar muito. A torcida merece. Temos ainda muito a fazer. Vamos trabalhar por mais conquistas”, afirmou o volante do Cruzeiro.

