Hulk culpa árbitro por briga generalizada: “Pancadaria rolando e ele não fazia nada”

Ídolo do Atlético, o centroavante Hulk não tergiversou ao ser perguntado sobre a briga generalizada pouco antes do apito final na derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo (8), no Mineirão, pela final do Campeonato Mineiro. Para o Incrível, as cenas lamentáveis têm um principal culpado, com nome e sobrenome: o árbitro Matheus Candançan pela falta de pulso, na visão do camisa 7.

“Ele é o principal culpado. Falei para o Matheus assumir o controle do jogo. O clássico começou a ter tapa na cara e pancadaria. Matheus não fazia nada. Conversei com ele. Não teve jogo com essa arbitragem”, disparou o Incrível.

Os futebolistas das duas equipes trocaram sopapos antes do apito final da peleja. Christian, do Cruzeiro, já deu a sua versão. Hulk também entrou na celeuma.

“É, sim, lamentável. Não vou cansar de pedir desculpas. Temos sempre que tentar apaziguar. O sangue estava quente ao ver um companheiro sendo agredido. Temos que defendê-lo também, assim como as cores do Atlético. Mas poderia muito bem ser evitado se não fosse o árbitro”, disse Hulk, sobre o vexame.

Apesar de demonstrar arrependimento, nas cenas da briga, Hulk aparece em uma ríspida briga contra Villalba, zagueiro do Cruzeiro.

“Vou conversar com ele”, prometeu o atacante alvinegro, vice-campeão mineiro em 2026.

