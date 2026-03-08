ASSINE JÁ!
Torcedores do Flamengo gritam nome de Filipe Luís durante entrega do troféu

Durante a cerimônia de premiação do tricampeonato estadual do Flamengo neste domingo (8), no Maracanã, a torcida rubro-negra reconheceu o trabalho do antigo treinador. Assim, entoou das arquibancadas cânticos em homenagem a Filipe Luís, demitido na semana após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira.

Ídolo como jogador e treinador, o atual campeão brasileiro e da Libertadores deu lugar ao português Leonardo Jardim, que estreou justamente na final do Campeonato Carioca contra o Tricolor. A saída de Filipe Luís, aliás, se deu por decisão do presidente Luiz Eduardo Baptista, que considerou o “ano em risco” caso o técnico permanecesse.

 

Depois do empate sem gols no tempo normal, o troféu veio em uma emocionante disputa de pênaltis. O goleiro Rossi, por sua vez, foi decisivo para a conquista rubro-negra ao defender duas cobranças do Fluminense.

O Flamengo, ao conquistar o 40º título do Carioca de sua história, reforça sua hegemonia como o maior vencedor do futebol no Rio de Janeiro. Além disso, acrescenta mais um capítulo à rivalidade histórica com o rival tricolor.

