Bap defende que Filipe Luís receba medalha por título do Flamengo “Não vejo problema”

Depois de uma semana conturbada, o Flamengo conquistou o título carioca. Na noite deste domingo (08), o Rubro-Negro bateu o Fluminense nos pênaltis, no Maracanã, e levou o seu 40º trófeu do Campeonato Carioca.

A saída de Filipe Luís esteve na pauta mesmo com a conquista rubro-negra. Em meio à festa do título, o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, defendeu que o antigo treinador receba a medalha de campeão. Entretanto, o dirigente declarou que o Flamengo deve seguir em frente.

“Eu acho justo que ele ganhe uma medalha, não sei como vai ser e não vejo problema. Ele deu uma contribuição importantíssima para o Flamengo, o que ele fez nunca será apagado, mas temos que olhar para frente. Vida que segue”, destacou.

Bap desejou sucesso para a sequência da carreira de Filipe Luís. Inclusive, o presidente garantiu que o treinador está na galeria de grandes ídolos da história do clube.

“Muito sucesso, muito boa sorte, o nome dele está na galeria de grandes campeões rubro-negros, como jogador e como técnico, então é merecido, assim como o título para a nação”, afirmou.

