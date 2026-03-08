Barba Domínguez, enfático, após o vice: “Quem não correr não vai jogar”

O técnico do Atlético, Eduardo “Barba” Domínguez, foi enfático e direto em suas palavras. O Galo esteve bem abaixo do Cruzeiro na derrota por 1 a 0, neste domingo (8), no Mineirão, em Belo Horizonte, na final do Campeonato Mineiro.

“Quem não correr não vai jogar. Quero ver os dados do GPS. Não tenho problemas para dizer isso. Esta não é a forma de jogo que queremos e buscamos. Farei alterações para quarta (encontro com o Internacional, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro”), adiantou “Barba” Domínguez.

O treinador argentino continuou com palavras duríssimas após o prélio contra o arquirrival.

“Se o rival corre mais, chega antes. Não jogamos como se fosse uma final. Eles, sim! Precisamos nos preparar melhor, caso contrário, vai ser difícil. Não se joga mais com a técnica e o nome. Há disciplina e vontade também”, colocou o comandante argentino.

Por fim, Barba também fez uma autocrítica.

“Me equivoquei na estratégia, escalação e nas mudanças. Só resta, agora, trabalhar e evitar desculpas”, encerrou o técnico do time carijó.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.