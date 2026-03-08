Samuel Xavier mostra frustração com vice do Carioca, mas pede Fluminense de cabeça erguida

Na saída do gramado após a derrota do Fluminense nos pênaltis para o Flamengo na final do Carioca, o lateral-direito Samuel Xavier não escondeu sua decepção. O camisa 2 tricolor destacou a frustração por ver o título escapar depois do empate em 0 a 0 no tempo normal, mas fez questão de ressaltar o esforço e a entrega da equipe comandada por Luis Zubeldía durante os 90 minutos. Para ele, o grupo mostrou comprometimento, mesmo diante das dificuldades da decisão.

“Chegamos na final com méritos, né?! Mas numa final dessas, bem equilibrada, acaba indo para os pênaltis. A gente sabe que nos pênaltis tudo pode acontecer. Infelizmente a gente não conseguiu converter os nossos, mas a gente lutou por esse título”, iniciou ele em entrevista ao Premiere.

Apesar da tristeza pelo resultado, Samuel Xavier reforçou que o elenco precisa manter a mobilização e seguir firme na busca por conquistas relevantes ao longo da temporada. O jogador sublinhou que o Carioca já ficou para trás e que o foco agora deve ser nos próximos desafios, com a ambição de levantar troféus importantes e dar uma resposta positiva à torcida tricolor.

“Agora é levantar a cabeça, temos um jogo difícil fora de casa… Mas o que tem para fazer é levantar a cabeça e ir em busca dos nossos objetivos que temos no ano”, concluiu Samuel Xavier.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.