ASSINE JÁ!
Jogada10

Samuel Xavier mostra frustração com vice do Carioca, mas pede Fluminense de cabeça erguida

Samuel Xavier mostra frustração com vice do Carioca, mas pede Fluminense de cabeça erguida
Samuel Xavier mostra frustração com vice do Carioca, mas pede Fluminense de cabeça erguida -

Na saída do gramado após a derrota do Fluminense nos pênaltis para o Flamengo na final do Carioca, o lateral-direito Samuel Xavier não escondeu sua decepção. O camisa 2 tricolor destacou a frustração por ver o título escapar depois do empate em 0 a 0 no tempo normal, mas fez questão de ressaltar o esforço e a entrega da equipe comandada por Luis Zubeldía durante os 90 minutos. Para ele, o grupo mostrou comprometimento, mesmo diante das dificuldades da decisão.

“Chegamos na final com méritos, né?! Mas numa final dessas, bem equilibrada, acaba indo para os pênaltis. A gente sabe que nos pênaltis tudo pode acontecer. Infelizmente a gente não conseguiu converter os nossos, mas a gente lutou por esse título”, iniciou ele em entrevista ao Premiere.

Apesar da tristeza pelo resultado, Samuel Xavier reforçou que o elenco precisa manter a mobilização e seguir firme na busca por conquistas relevantes ao longo da temporada. O jogador sublinhou que o Carioca já ficou para trás e que o foco agora deve ser nos próximos desafios, com a ambição de levantar troféus importantes e dar uma resposta positiva à torcida tricolor.

“Agora é levantar a cabeça, temos um jogo difícil fora de casa… Mas o que tem para fazer é levantar a cabeça e ir em busca dos nossos objetivos que temos no ano”, concluiu Samuel Xavier.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas