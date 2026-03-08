Zubeldía lamenta mais uma derrota do Fluminense nos pênaltis: “Podemos ficar melhores”

O Fluminense não conseguiu aproveitar o bom momento para conquistar o título carioca. Na noite deste domingo (08), o Tricolor empatou sem gols com o Flamengo, mas perdeu a taça nos pênaltis, dentro do Maracanã.

O treinador Luis Zubeldía afirmou que já esperava que a decisão fosse uma partida muito equilibrada. O argentino valorizou o peso do clássico, mas recordou que o nervosismo fica ainda maior por se tratar de uma decisão.

“São finais. As duas equipes têm jogadores rápidos, extremos rápidos, jogadores que podem definir uma partida. Por isso são clássicos, dos melhores clássicos do mundo. É normal que seja equilibrado. É normal que as duas equipes se defendam bem, que os dois times lutem, que haja um pouco de nervosismo em determinadas situações. Além de tudo, era uma final, não é só um clássico. É um clássico e uma final. Então imaginava uma partida assim”, pontuou.

Problemas nos pênaltis

Porém, mais uma vez, o Fluminense sofreu com a disputa de pênaltis. Assim como aconteceu na Copa do Brasil, quando perdeu na semifinal para o Vasco nas penalidades, o Tricolor viu o sonho do título carioca ir embora na marca da cal. O treinador explicou os critérios que utiliza para definir os cobradores e acendeu um sinal de alerta para a sequência da temporada.

“Vamos analisando durante a semana essa questão dos pênaltis. O perfil de jogadores que temos dentro do elenco. Quando você escolhe um, se pergunta por que não o outro, são coisas normais, as decisões são decisões. Estão fechadas as pressões nos pênaltis e acho que fizemos tudo o que tínhamos para poder competir ao máximo. Não alcançamos. Se há algo pendente, é um tema de poder ganhar as definições por pênaltis. Vem uma Copa do Brasil, uma Libertadores e que atualmente esse tipo de torneio é provável que também haja definições por pênaltis. Então, de tudo o bom que o time tem, se há algo que podemos melhorar ainda entre algumas coisas, é podemos ficar melhores nesse tipo de definição”, concluiu.

