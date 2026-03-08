Presidente do Inter: “Gauchão mais manchado da história”

O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, detonou a arbitragem das finais do Campeonato Gaúcho. Na ida, na Arena do Grêmio, o Colorado perdeu de 3 a 0 para o Tricolor. Neste domingo (8), no Beira-Rio, na segunda volta, o Inter apenas empatou com o arquirrival por 1 a 1. O dirigente não poupou críticas duras para expressar o seu descontentamento.

“Foi o momento que coroou, na minha opinião, o Gauchão mais manchado da história do Rio Grande do Sul. O que aconteceu no primeiro jogo e o que aconteceu hoje também jamais serão esquecidos”, iniciou Barcellos.

Na sequência, o presidente enumerou lances nos quais o Inter, na sua visão, acabou no prejuízo pelas mãos da arbitragem durante a série contra o Grêmio.

“A cereja do bolo foi quando divulgaram o áudio do VAR, da primeira partida. Ali há uma claríssima informação de que o jogador do Internacional foi com o rosto no cotovelo do adversário, sendo que, no próprio áudio, diz choque forte, choque violento. E uma tentativa de impedir o nosso zagueiro de chegar na bola. Esse foi o episódio que desequilibrou com a expulsão, por óbvio, que não aconteceu a nosso favor. Na nossa opinião, precisa de registro”, emendou.

Clima bélico nos Pampas

Neste fim de semana, o Internacional se queixa de um pênalti sobre Alan Patrick no final do primeiro tempo. O lance, porém, foi chamado pelo VAR, que o anulou. Barcellos afirma que a intervenção da tecnologia naquele lance é fruto de um clima bélico antes de a bola rolar às margens do Guaíba.

“São fatos que corroboram com a atuação do árbitro, de não marcar um pênalti que ele deu no campo. Aliás, a orientação do VAR era decisão de campo, vamos priorizar. O que ele fez? Não priorizou a decisão de campo, o árbitro estava em cima do lance e marcou o pênalti. E não só cancelou o pênalti, como foi lá e deu um amarelo, que não é objeto do VAR, não é? O objeto do VAR é vermelho”, colocou.

