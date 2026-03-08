Weverton elogia atuações do Grêmio nas finais do Gauchão: “Jogos impecáveis”

Após vencer o Internacional por 3 a 0 no jogo de ida e empatar em 1 a 1 na volta, o Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho pela 44ª vez na história. O Tricolor superou o rival com duas grandes atuações nos jogos finais e celebrou o título em pleno Beira-Rio.

Ao apito final, Weverton celebrou a conquista de mais um título na sua carreira. Ídolo no Palmeiras, o goleiro chegou ao Grêmio em janeiro deste ano, assumiu a titularidade do gol tricolor e já colocou mais um troféu na sua galeria.

LEIA MAIS: Luís Castro celebra título do Grêmio e agradece à torcida: “Somos mais fortes com vocês”

“Primeiro eu quero agradecer a Deus, vou dar a honra e que a glória seja para ele. Para mim foi um grande desafio da minha vida, depois de tanto tempo vivendo em um clube, poder chegar agora e já conquistar, isso é muito importante”, iniciou o goleiro, que completou:

“Acho que foram dois jogos impecáveis. Estou muito feliz pela forma que fui recebido e tratado pelo torcedor. Tudo que posso retribuir para eles é isso: defesas e títulos. Ninguém ganha nada sozinho, mas com a ajuda de todos a gente quer fazer o Grêmio cada vez mais forte”, disse.

Fez milagre!

Um dos grandes momentos do jogo deste domingo aconteceu no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava com o placar zerado. Na pressão por um gol para colocar fogo na partida, o Internacional teve a chance de ouro para abrir o marcador logo aos 12 minutos, mas Carbonero parou em um milagre de Weverton. O goleiro falou sobre o lance.

“Ali eu senti que a gente ia vencer o jogo, ia sair daqui tranquilo. Quando você faz a defesa e depois a segunda bola passa lambendo a trave, você sente que vai ser difícil para os caras. Goleiro tem que estar atento para ajudar a equipe no momento necessário”, afirmou.

Campeão gaúcho, o Grêmio volta a entrar em campo nesta semana, dessa vez pelo Brasileirão. O Tricolor recebe, na quinta-feira, dia 12, o Red Bull Bragantino na Arena, às 21h30, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.