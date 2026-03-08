Barra perde para Chapecoense, mas fatura título inédito do Catarinense

O Barra escreveu um capítulo histórico no futebol catarinense ao conquistar, pela primeira vez, o título estadual em 2026. Depois de construir uma vantagem expressiva na ida (3 a 1), o Pescador administrou o resultado na Arena Condá, mesmo com a derrota por 1 a 0 neste domingo (8) diante de mais de 18 mil torcedores.
A partida decisiva foi marcada por muita intensidade, pressão do Verdão do Oeste e até um gol anulado de Bolasie nos acréscimos. Mas nada foi capaz de impedir a festa azul e branca fora de casa.
Fundado em 2013, o Barra entra, assim, para a seleta lista de campeões catarinenses, que já conta com gigantes como Avaí, Figueirense, Joinville, Criciúma e a própria Chapecoense.
Próximos compromissos
A celebração, no entanto, terá de ser breve. O Barra já tem compromisso na quinta-feira (12), quando encara o América-MG na Arena Barra pela terceira fase da Copa do Brasil, além da Série C do Brasileiro pela frente.
A Chapecoense, que viu escapar a chance de levantar seu oitavo título estadual, volta as atenções para a Série A do Brasileirão. Sob o comando de Gilmar Dal Pozzo, o Verdão enfrentará o São Paulo no Canindé, também na quinta-feira.
