Leonardo Jardim ressalta colaboração do grupo do Flamengo e de Filipe Luís: “Construiu essa equipe”

O Flamengo conquistou o seu 40º título carioca. Na noite deste domingo (08), o Rubro-Negro empatou sem gols com o Fluminense, mas levou a melhor na disputa de pênaltis, fazendo a festa no Maracanã pelo terceiro ano seguido.

O título ganhou um sabor especial para Leonardo Jardim. O português assumiu o comando da equipe na última quarta-feira (04) e levantou seu primeiro troféu logo na estreia. O treinador valorizou a colaboração do elenco rubro-negro em sua chegada e destacou a consistência defensiva do time.

“Com quatro dias, tive colaboração muito grande de todo o estafe do Flamengo e também dos jogadores, que estiveram totalmente ligados e abertos nesses quatro dias de trabalho. Com certeza nós trouxemos muito o que o Filipe tinha realizado. Nesse jogo, eu procurei que nós conseguíssemos anular melhor o Fluminense, principalmente em comparação aos últimos jogos, em que o Fluminense conseguiu muitos chutes a gol. Fomos consistentes na defesa. No processo ofensivo, tivemos ainda algumas dificuldades. Em termos de comportamento, estou feliz com a equipe. Jogaram como Flamengo, com atitude e empenho”, ressaltou.

Recado para Filipe Luís

Além da conquista importante para o Flamengo, o título é especial para Leonardo Jardim. Afinal, o português levantou seu primeiro troféu como treinador no Brasil. O técnico agradeceu o apoio de toda a equipe e também mandou uma saudação para Filipe Luís.

“É muito bom ganhar um título no Brasil, algo que ainda não tinha acontecido comigo na carreira. Estou aqui no segundo ano. Mas quem treina o Flamengo está mais próximo de ganhar títulos. Agradecer ao estafe por todo o apoio que deu nesses cinco dias, à atitude dos jogadores, por eles acreditarem na ideia. E, também, um grande abraço ao Filipe, porque ele construiu essa equipe, apesar de ter saído”, pontuou.

Pressão no Flamengo

Leonardo Jardim assumiu o comando do Mengão em um momento conturbardo, após as derrotas nas finais da Recopa e da Supercopa do Brasil. O treinador enfatizou a vontade de ganhar tudo o que tem pela frente pelo clube e espera organizar um time competitivo.

“Quem trabalha no Flamengo tem que jogar para ganhar. Com certeza quem perde desvaloriza e quem ganha valoriza. Ganhar Carioca, treino. Ganhar é sempre fundamental. Temos um percurso ainda pela frente, vamos trabalhar ainda mais e melhor e organizar uma equipe competente, como foi a do ano passado”, afirmou.

