Roger Machado chega em São Paulo para assinar com o Tricolor Paulista

O São Paulo está próximo de oficializar Roger Machado como seu novo treinador. Afinal, o técnico desembarcou na capital paulista na manhã desta terça-feira (10) para concluir os detalhes contratuais e assumir o comando da equipe após a saída de Hernán Crespo.

O acordo entre as partes terá duração até o final da temporada. A diretoria trabalha para anunciar oficialmente o treinador ainda nesta terça-feira. Enquanto isso, Roger já inicia sua rotina no clube. Ele comandará o treinamento da equipe às 16h, no CT da Barra Funda, marcando o primeiro contato com o elenco.

Logo ao chegar, o novo comandante demonstrou entusiasmo com o desafio de dirigir o Tricolor e destacou a importância da oportunidade.

“A minha sensação é de muita felicidade, de muita alegria. Eu sei que é um desafio muito grande. Eu sei o tamanho de São Paulo. E estou muito motivado, na história de todos, muito motivado com essa oportunidade”, disse Roger.

Outro ponto citado pelo treinador foi o reencontro com o executivo de futebol Rui Costa, um dos responsáveis por conduzir as negociações. Os dois já trabalharam juntos anteriormente no Grêmio, relação que ajudou a acelerar o acerto entre as partes.

“É por isso que as coisas aconteceram de uma forma tão rápida. Porque eu já conheço o Rui de outro momento, já trabalhamos juntos. Eu tenho certeza e sei a magnitude da experiência que eu estou começando agora. Mas eu me sinto totalmente preparado. E eu tenho certeza que a torcida vai comprar o trabalho e nós vamos conquistar grandes títulos”, completou.

