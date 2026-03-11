Jornalista comete gafe ao citar Diogo Jota, morto em 2025, como opção em Portugal

O jornalista mexicano Edgar Valero cometeu uma gafe bizarra ao citar o nome de Diogo Jota, morto em um acidente de carro em julho de 2025, como possível opção para a seleção de Portugal em um amistoso contra o México, no próximo dia 29. A bizarrice foi publicada em um artigo no jornal Heraldo e rapidamente repercutiu negativamente nas redes sociais.

Valero mencionou o interesse da federação mexicana em contar com Cristiano Ronaldo, que se recupera de uma lesão, na partida. Em seguida, ao listar possíveis alternativas para o atacante português, Valero incluiu o nome de Diogo Jota.

“A federação portuguesa entende que Roberto Martínez (treinador) aproveitará a ausência e CR7 para testar Gonçalo Ramos e avaliar o retorno de Diogo Jota, que esteve sob observação por problemas físicos. Assim, também foi cogitada a convocação do atacante do Toluca, Paulinho”, escreveu Valero.

Logo depois da publicação, leitores apontaram o erro nas redes sociais. Diante da repercussão negativa, Valero tentou se justificar. No entanto, a desculpa publicada pelo jornalista acabou provocando novas críticas.

“Obrigado pelos likes e retuítes. Eu estava planejando entrevistar o Jota, mas ele morreu, droga! O que podemos fazer? Da próxima vez vou me certificar de que a pessoa em questão ainda esteja viva. E eu ainda mais vivo quando escrever. Não há nada a fazer”, escreveu.

