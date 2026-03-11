ASSINE JÁ!
Jogada10

Jornalista comete gafe ao citar Diogo Jota, morto em 2025, como opção em Portugal

Jornalista comete gafe ao citar Diogo Jota, morto em 2025, como opção em Portugal
Jornalista comete gafe ao citar Diogo Jota, morto em 2025, como opção em Portugal -

O jornalista mexicano Edgar Valero cometeu uma gafe bizarra ao citar o nome de Diogo Jota, morto em um acidente de carro em julho de 2025, como possível opção para a seleção de Portugal em um amistoso contra o México, no próximo dia 29. A bizarrice foi publicada em um artigo no jornal Heraldo e rapidamente repercutiu negativamente nas redes sociais.

Valero mencionou o interesse da federação mexicana em contar com Cristiano Ronaldo, que se recupera de uma lesão, na partida. Em seguida, ao listar possíveis alternativas para o atacante português, Valero incluiu o nome de Diogo Jota.

“A federação portuguesa entende que Roberto Martínez (treinador) aproveitará a ausência e CR7 para testar Gonçalo Ramos e avaliar o retorno de Diogo Jota, que esteve sob observação por problemas físicos. Assim, também foi cogitada a convocação do atacante do Toluca, Paulinho”, escreveu Valero.

Logo depois da publicação, leitores apontaram o erro nas redes sociais. Diante da repercussão negativa, Valero tentou se justificar. No entanto, a desculpa publicada pelo jornalista acabou provocando novas críticas.

“Obrigado pelos likes e retuítes. Eu estava planejando entrevistar o Jota, mas ele morreu, droga! O que podemos fazer? Da próxima vez vou me certificar de que a pessoa em questão ainda esteja viva. E eu ainda mais vivo quando escrever. Não há nada a fazer”, escreveu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas