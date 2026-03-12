Gabriel Paulista faz alerta após derrota do Corinthians: “Precisamos melhorar muito”

O Corinthians desperdiçou uma oportunidade de colar nos líderes na tabela do Brasileirão. Afinal, na noite desta quarta-feira (11), o Timão perdeu para o Coritiba por 2 a 0 e freou a expectativa de conseguir subir na tabela.

O zagueiro Gabriel Paulista lamentou a chance que a equipe perdeu de ficar na parte de cima da tabela. Além disso, o defensor recordou os dias de trabalho que o Timão teve desde sua última partida e valorizou a atuação defensiva do Coxa.

“Era um jogo para a gente ficar lá em cima. Tivemos muitos dias para trabalhar. A gente teve posse de bola, mas não conseguimos infiltração. A equipe do Coritiba defendeu muito bem, na entrada da área, no centro e nas laterais também”, destacou.

Para o zagueiro, a equipe precisa aprender com os erros que teve na derrota para o Coritiba. Inclusive, Gabriel ressaltou que o Corinthians precisa melhorar muito e que não pode perder jogos dentro de casa se quiser ter grandes ambições na temporada.

“É aprender com os erros. Acho que os gols foram erros do Corinthians, coletivos, não individuais. Precisamos melhorar muito se quisermos algo grande no fim da temporada. Não podemos perder esses jogos dentro de casa”, enfatizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.