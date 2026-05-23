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Vasco mira reação em sequência de jogos em casa antes da Copa

Vasco mira reação em sequência de jogos em casa antes da Copa
Vasco mira reação em sequência de jogos em casa antes da Copa -

O Vasco terá dois compromissos importantes em São Januário antes da paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo. O Cruz-Maltino enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo (24) e, na sequência, recebe o Atlético no dia 31. Internamente, o clube carioca enxerga os confrontos como decisivos para subir na tabela e encostar no G-6.

Com 20 pontos em 16 partidas, o Vasco encara dois adversários diretos na luta pelas primeiras posições do Brasileirão. O Bragantino abre a zona de classificação para a Libertadores, enquanto o Atlético-MG aparece logo acima da equipe carioca. Por isso, Fernando Diniz trata os jogos em casa como uma oportunidade importante antes da pausa no calendário.

Fator casa anima o Vasco

Mesmo com os resultados negativos recentes fora de casa, o Vasco mantém confiança para a sequência em São Januário. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o time perdeu para o Internacional no Beira-Rio. Já pela Copa Sul-Americana, a equipe acabou derrotada pelo Olimpia, no Paraguai.

Cuiabano deve ficar à disposição

Pensando nos jogos antes da paralisação, o Vasco voltou a preservar parte dos titulares na Sul-Americana. A tendência é que Renato Gaúcho utilize força máxima diante do Bragantino para tentar recolocar o time no caminho das vitórias.

Outra notícia positiva para a comissão técnica envolve Cuiabano. O lateral participou normalmente da última atividade antes da partida e deve ser relacionado para o confronto deste domingo. A expectativa é de grande presença da torcida vascaína nos dois jogos consecutivos em São Januário antes da pausa para a Copa do Mundo.

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