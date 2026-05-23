Vasco mira reação em sequência de jogos em casa antes da Copa

O Vasco terá dois compromissos importantes em São Januário antes da paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo. O Cruz-Maltino enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo (24) e, na sequência, recebe o Atlético no dia 31. Internamente, o clube carioca enxerga os confrontos como decisivos para subir na tabela e encostar no G-6.

Com 20 pontos em 16 partidas, o Vasco encara dois adversários diretos na luta pelas primeiras posições do Brasileirão. O Bragantino abre a zona de classificação para a Libertadores, enquanto o Atlético-MG aparece logo acima da equipe carioca. Por isso, Fernando Diniz trata os jogos em casa como uma oportunidade importante antes da pausa no calendário.

Fator casa anima o Vasco

Mesmo com os resultados negativos recentes fora de casa, o Vasco mantém confiança para a sequência em São Januário. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o time perdeu para o Internacional no Beira-Rio. Já pela Copa Sul-Americana, a equipe acabou derrotada pelo Olimpia, no Paraguai.

Cuiabano deve ficar à disposição

Pensando nos jogos antes da paralisação, o Vasco voltou a preservar parte dos titulares na Sul-Americana. A tendência é que Renato Gaúcho utilize força máxima diante do Bragantino para tentar recolocar o time no caminho das vitórias.

Outra notícia positiva para a comissão técnica envolve Cuiabano. O lateral participou normalmente da última atividade antes da partida e deve ser relacionado para o confronto deste domingo. A expectativa é de grande presença da torcida vascaína nos dois jogos consecutivos em São Januário antes da pausa para a Copa do Mundo.

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