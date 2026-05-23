Torcida dá show, Paraná vence na Vila lotada e está de volta à elite do Paranaense

O tradicional Paraná Clube garantiu neste sábado (23) o retorno à primeira divisão do futebol paranaense. Na Vila Capanema, o Tricolor venceu o Araucária por 2 a 1, de virada, e, assim, confirmou o acesso ao Campeonato Paranaense de 2027. Afinal, no jogo de ida, a equipe já havia conquistado vantagem ao vencer por 2 a 0.

O Araucária abriu o placar com Coutinho, que converteu um pênalti ainda no primeiro tempo. No entanto, o Paraná reagiu imediatamente após o intervalo. Daniel Cruz empatou a partida aos 20 segundos da etapa final. Depois disso, Élvis marcou outro pênalti e garantiu a vitória paranista, com cerca de 13 mil testemunhas.

O técnico do Paraná é Tcheco, que já havia comandado o time no acesso de 2024. O ex-meia, hoje aos 50 anos, jogou no próprio Paraná fez história no Grêmio e no Coritiba e passou ainda pelo Corinthians.

Mesmo com muito frio em Curitiba, a torcida paranista lotou a Vila Capanema. Além disso, os torcedores apoiaram o time durante toda a partida e celebraram o retorno à elite estadual. O acesso fortalece o processo de reconstrução do clube, que tenta recuperar o protagonismo no cenário paranaense. Vale lembrar que o Paraná caiu três vezes recentemente: 2012, 2022 e 2025.

História do Paraná

O clube transformou-se em SAF no final de 2025. Assim, o processo de reeestruturação deu um rápido resultado. O Tricolor da Vila tem a terceira maior torcida local, sete títulos e quatro vices no Campeonato Paranaense. Vale lembrar que a equipe é bem nova. Foi fundada em 1989, a partir da fusão entre o Colorado e o Pinheiros. O Paraná disputou várias vezes o Brasileirão entre os anos 90 e 2000, com a sua útima participação em 2018. O Paraná conquistou a Série B de 1992, o Módulo Amarelo da Copa João Havelange de 2000, além de duas vezes a B do Paranaense. Por fim, a história do clube conta com uma participação nas oitavas de final da Libertadores de 2007.

“Nós sabíamos o tamanho do desafio, mas também sabíamos da força do Paraná Clube. O que estamos vivendo hoje é fruto de uma reconstrução feita com responsabilidade, organização e proximidade com o torcedor. O clube voltou a gerar confiança e colhemos os resultados disso dentro de campo, nas arquibancadas e nos números”, afirma Pedro Weber, CEO da empresa que administra a SAF do Paraná.

Agora, o Paraná aguarda a definição do adversário na final da Segundona. A outra vaga sairá do confronto entre Patriotas e Paranavaí, marcado para este domingo(24), às 15h30, em Campo Largo (PR). No primeiro duelo, o Patriotas venceu por 2 a 1 e conquistou vantagem importante. Assim, a equipe joga pelo empate para avançar. Por outro lado, o Paranavaí precisa vencer por dois gols de diferença para subir diretamente. Caso o ACP vença por apenas um gol, a decisão irá para os pênaltis.

“Temos o compromisso de estabelecer bases sólidas para o futuro do Tricolor. O acesso foi muito importante, mas é apenas o início de um projeto sustentável, capaz de recolocar o Paraná Clube no lugar que sua torcida merece e sua linda história exige.”, completou Weber.

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