Na despedida de Carvajal e Alaba, Real vence Athletic Bilbao

O Real Madrid encerrou sua participação no Campeonato Espanhol com vitória por 4 a 2 sobre o Athletic Bilbao, neste sábado (23/5), no Santiago Bernabéu. Em uma temporada marcada por frustrações e abaixo das expectativas da torcida, a equipe merengue ao menos conseguiu terminar La Liga com um resultado positivo diante de seus torcedores.

Além do resultado, a partida ficou marcada pelas despedidas de Carvajal e Alaba, homenageados no Bernabéu em clima emocionante. Mesmo sem disputar mais nada na reta final da temporada, o Real mostrou mais intensidade durante praticamente todo o primeiro tempo e controlou as principais ações ofensivas do jogo.

Real domina primeiro tempo

A equipe comandada por Álvaro Arbeloa começou melhor e abriu o placar logo aos 11 minutos. Gonzalo García aproveitou boa assistência de Carvajal e finalizou para colocar o Real Madrid em vantagem no Santiago Bernabéu. Com mais volume ofensivo, o time merengue seguiu pressionando e encontrou espaços com facilidade. Já no fim da primeira etapa, Pitarch lançou para Bellingham, que matou no peito e bateu com categoria para ampliar em um belo gol.

Apesar do domínio madridista, o Athletic Bilbao ainda conseguiu diminuir antes do intervalo. Após boa jogada construída por Iñaki Williams, Guruzeta apareceu bem dentro da área e finalizou de primeira para marcar o primeiro dos visitantes.

Mbappé marca e segue dividindo opiniões

No começo do segundo tempo, Mbappé voltou a balançar as redes pelo Real Madrid. O francês, que fazia uma atuação apagada até então, recebeu dentro da área e bateu de chapa para fazer o terceiro gol merengue aos 10 minutos. Mesmo terminando o campeonato como artilheiro de La Liga, com 24 gols, Mbappé voltou a dividir a torcida no Bernabéu. Durante a partida, o atacante ouviu aplausos e vaias em diferentes momentos. Na comemoração do gol, preferiu uma postura discreta ao lado dos companheiros.

Homenagens emocionam torcida no Bernabéu

Aos 23 minutos do segundo tempo, Alaba deixou o campo para a entrada de Huijsen e recebeu forte reconhecimento da torcida madridista. O zagueiro foi bastante aplaudido ao caminhar até o banco de reservas. Pouco depois, aos 36, o Bernabéu parou novamente para a saída de Carvajal. Ídolo do clube e capitão da equipe, o lateral deixou o gramado ovacionado pelos torcedores antes da entrada de Serrano. Na reta final, Brahim Díaz ampliou para o Real Madrid, enquanto Izeta ainda descontou aos 45 minutos para o Athletic Bilbao, fechando o placar em 4 a 2.

Temporada do Real termina sem grandes conquistas

Mesmo com a vitória na última rodada, o Real Madrid encerra a temporada com sensação amarga após não conseguir conquistar os principais títulos disputados. O clube termina o Campeonato Espanhol na segunda colocação, com 86 pontos. Já o Athletic Bilbao fecha La Liga em 12º lugar, somando 45 pontos ao final da competição.

Jogos da 38ª rodada do Espanhol

Sábado (23/5)

Alavés 1×2 Rayo Vallecano

Betis 2×1 Levante

Celta 1×0 Sevilla

Espanyol 1×1 Real Sociedad

Getafe 1×0 Osasuna

Mallorca 3×0 Oviedo

Valencia 3×1 Barcelona

Girona 1×1 Elche

Domingo (24)

Villareal x Atlético de Madrid – 16h

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