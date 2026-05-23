Pablo Maia vê empate amargo do São Paulo contra o Botafogo: ”Muito triste”

O São Paulo deixou escapar a vitória diante de sua torcida neste sábado (23/5) ao empatar por 1 a 1 com o Botafogo, no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor abriu o placar logo no início, com Luciano, controlou boa parte do jogo, mas sofreu o empate nos minutos finais com Jordan Barrera e acabou deixando o gramado sob vaias.

Após a partida, o volante Pablo Maia demonstrou frustração com o resultado. De volta ao time titular após um período afastado por conta de uma fratura no rosto, o jogador lamentou o gol sofrido no fim. Além disso, reforçou a necessidade de reação imediata da equipe.

“Muito triste, amargo, por tomar um gol no fim do jogo. Agora a gente não pode apontar erros. É abaixar a cabeça, ver o que tem para melhorar, para nos dois últimos jogos buscar a vitória. Precisamos vencer de qualquer jeito na Sul-Americana, e pontuar no Brasileiro que faz tempo que a gente não pontua.”, disse o volante.

O empate amplia o momento delicado vivido pelo São Paulo na temporada. Agora, a equipe soma oito partidas consecutivas sem vitória, com quatro empates e quatro derrotas no período. Além disso, Dorival Júnior segue sem triunfos em seu retorno ao comando do clube, após dois jogos nesta terceira passagem.

No Campeonato Brasileiro, o Tricolor chegou aos 25 pontos e permanece na quarta colocação, mas pode perder posição até o fim da rodada. Internamente, o foco passa a ser uma resposta rápida, tanto para encerrar o jejum quanto para aliviar a pressão antes da paralisação para a Copa do Mundo.

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