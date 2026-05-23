Barrera valoriza empate do Botafogo no Morumbis: ”Muito importante”

O Botafogo buscou um empate importante fora de casa neste sábado (23/5), ao ficar no 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de sair atrás logo nos primeiros minutos, com gol de Luciano, o time carioca reagiu na etapa final e arrancou a igualdade com Jordan Barrera, que marcou já na reta decisiva do segundo tempo.

Após a partida, o meia colombiano valorizou a postura da equipe no embate. Além disso, destacou a importância do ponto conquistado em um confronto direto na parte de cima da tabela. Para Barrera, o resultado premia a entrega do elenco alvinegro, que insistiu até os minutos finais para evitar a derrota.

“Foi uma partida difícil, importante para nós, foi um empate importante. Temos que seguir trabalhando para o que vem. Faltam dois jogos, vamos por cada um, sempre dando o melhor, a equipe está dando o melhor e vamos dar o melhor por essa camisa.”, disse Barrera.

O empate manteve o Botafogo na nona colocação, com 22 pontos. Apesar de ainda poder perder posições ao longo da rodada, o resultado fora de casa foi tratado internamente como positivo. Especialmente pela reação apresentada pela equipe no segundo tempo.

Assim, o Glorioso volta as atenções para os dois compromissos restantes antes da pausa para a Copa do Mundo. O Botafogo encara o Caracas, pela Sul-Americana e o Bahia, pelo Brasileirão, ambos fora de casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.